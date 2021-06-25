«Укрзалізниця» запускает дополнительные поезда на праздничные выходные. Куда можно поехать

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«Укрзалізниця» назначила дополнительные поезда на праздничные выходные ко Дню Конституции по шести маршрутам.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Учитывая большую популярность железнодорожного транспорта среди туристов и отдыхающих, «Укрзалізниця» назначает дополнительные поезда на длинные выходные ко Дню Конституции Украины, который приходится на понедельник, 28 июня», — говорится в сообщении.

Как отмечается, дополнительные поезда будут курсировать 25—29 июня.

Так, 25 июня в 13:25 и 27 июня в 14:15 из Киева отправится поезд № 767/768 в Херсон. В обратном направлении — 27 и 28 июня в 05:26.

Еще один дополнительный поезд № 249/250 будет отправляться в Черновцы — из Киева 25 и 29 июня в 15:09, в столицу (через Ивано-Франковск) — 28 июня в 19:15.

Добраться на праздники из Киева в Ужгород можно будет дополнительными поездами: № 235/236 из столицы 25 и 27 июня в 20:28, обратно — 26 и 28 июня в 18:15, № 207 отправится из Ужгорода 26 и 28 июня в 18:00. Из Киева в Закарпатье на 27 июня назначен поезд № 239, он будет отправляться в 19:48.

Также «Укрзалізниця» добавила поезд № 124/123 Киев — Константиновка: из столицы будет отправляться 25 и 27 июня в 21:20, а обратно — 26 и 28 июня в 17:40.

Дополнительные поезда соединят Киев и Одессу: № 222/221 будет отправляться из Южной Пальмиры 25 июня в 01:53, обратно — 29 июня в 09:50, № 223/224 из Киева — 28 июня в 08:11, из Одессы — 25 и 28 июня в 10:51. На вторник, 29 июня, в Одессу назначен поезд № 203 — в 10:48.

Кроме этого, назначен поезд № 197/198 Киев — Ковель, из столицы будет отправляться 26 июня в 06:36, в обратном направлении — в этот же день в 11:27.