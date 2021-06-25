В Чехии торнадо разрушил несколько населенных пунктов. Сотни людей ранены
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
На юго-востоке Чехии мощный торнадо уничтожил несколько населенных пунктов, которые граничат с Австрией и Словакией.
Об этом сообщает Česká Televize.
Вихрь, возникший во время грозы, разрушил сотни зданий, а часть села Грушки стер с лица земли. Разрушена часть города Годонин, сильно пострадали села Лужице, Моравска Нова Вес и Микульчице, а также город Бржецлав. Без электричества остались более 120 тысяч домовладений.
В регионе объявили чрезвычайную ситуацию.
Точное количество раненых и жертв пока неизвестно — МВД и Минздрава Чехии говорят о примерно 300 раненых. Известно о минимум одном погибшем в Годонине.
Чешским спасателям помогают военные, а также спасатели из Австрии и Словакии.
Метеорологи назвали торнадо одним из самых сильных, которые наблюдались в Чехии в последнее время. Скорость ветра достигала 322 км/ч.
- В мае торнадо наблюдали в Херсонской области в селе Ушкалка. Ураганный ветер повредил заборы, крыши нескольких домов и повалил деревья.
- В марте от сильнейших торнадо пострадал американский штат Алабама. Стихия повредила сотни зданий, вырвала тысячи деревьев и обесточила несколько округов.