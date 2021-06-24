«Я травмирована и несчастна». Бритни Спирс выступила в суде с требованием отменить опекунство над ней

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Певица Бритни Спирс впервые дала показания в суде Лос-Анджелеса по делу опекунства, где призвала отменить опеку отца над ней. Джеймс Спирс опикеться дочерью с 2008 года.

Об этом сообщает CNN.

Во время судебного заседания Спирс заявила, что родители «эксплуатируют ее жизни», не позволяют родить еще одного ребенка и против ее воли лечили литием.

«Это сильный наркотик. Если его принимать более пяти месяцев, то может развиться умственная неполноценность. Я чувствовала себя пьяной, не могла ни о чем поговорить, ни с мамой, ни с папой. За мной присматривали шесть различных медсестер», — заявила поп-певица.

Она добавила, что не должна находиться под опекой, если может самостоятельно работать, а также отметила, что «опекунство приносит ей больше вреда, чем пользы, и лишает права на собственную жизнь».

«Я врала и говорила всему миру, что со мной все хорошо и я счастлива... Я травмирована. Я несчастна. Я не могу спать», — призналась артистка.

Вместе с тем, адвокат ее отца отметил, что «его клиенту [господину Джеймсу] жаль, что его дочь страдает и испытывает такую сильную боль. Мистер Спирс любит свою дочь и очень по ней скучает».