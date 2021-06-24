ФСБ опубликовала видео со стрельбой во время инцидента с британским кораблем у берегов Крыма
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Twitter / HMS Defender
Федеральная служба безопасности России показала видео инцидента с британским эсминцем Defender возле оккупированного Крыма. РФ заявляет, что он 23 июня пересек ее границы у полуострова, британцы это отрицают, ведь Крым — это Украина.
На видео слышно, как экипаж российского военного корабля, следуя рядом с британским судном, призывает его изменить курс и направиться от государственной границы России. В то же время с Defender приходит сообщение, что они делают мирный проход на основании международного права и конвенции ООН.
После длительных призывов изменить курс и не пересекать государственную границу России, экипаж российского судна предупреждает, что откроет огонь, если этого не произойдет. Затем британскому эсминцу объявляют, что он вошел в территориальные воды РФ и призвали немедленно их покинуть.
После этого россияне дали команду осуществить предупредительный выстрел по курсу Defender и при этом исключить попадание в судно: «Выполнить предупредительную стрельбу! Выполнить предупредительную стрельбу! Исключить попадание! Исключить попадание! Огонь!»
Затем сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу по курсу британского эсминца. Ролик заканчивается сообщением о том, что Defender вышел из территориальных вод РФ.
- 23 июня Минобороны России заявило, что британский HMS Defender нарушил границы РФ у мыса Фиолент и был развернут предупредительными выстрелами пограничного катера. При этом самолет Су-24М якобы сбросил четыре бомбы по ходу эсминца.
- В Минобороны Великобритании опровергли заявление российского ведомства об обстреле эсминца HMS Defender у берегов аннексированного Крыма. Там отметили, что предупредительных выстрелов не было, а корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины.