Евро-2020: определились все сборные, которые выходят в плей-офф. Украина сыграет со Швецией

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Сборная Украины по футболу в 1/8 финала чемпионата Европы встретится с командой Швеции. Поединок пройдет 29 июня в шотландском городе Глазго.

Украинцы стали одной из четырех лучших команд, которые заняли третьи места в своих группах и получили путевки в плей-офф.

Шведы заняли первое место в своей группе, сыграв вничью с Испанией (0:0) и обыграв Словакию (1:0) и Польшу (3:2).

Также определились все пары 1/8 финала чемпионата Европы по футболу:

Уэльс — Дания (26 июня, Амстердам);

Италия — Австрия (26 июня, Лондон);

Бельгия — Португалия (27 июня, Севилья);

Нидерланды — Чехия (27 июня, Будапешт);

Франция — Швейцария (28 июня, Бухарест);

Хорватия — Испания (28 июня, Копенгаген);

Швеция — Украина (29 июня, Глазго);

Англия — Германия (29 июня, Лондон).