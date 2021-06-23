СНБО назвал семь стран, из которых в Украину может попасть штамм «Дельта»

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По определению СНБО, опасный штамм коронавируса «Дельта» может попасть в Украину из семи стран — Индии, Великобритании, Португалии, России, Польши, Румынии, Словакии. Там сейчас наблюдается циркуляция мутировавшего штамма.

Об этом сообщает Аппарат СНБО.

«В частности, речь может идти о таких странах как Индия, Великобритания, Португалия Российская Федерация, а также Польша, Румыния и Словакия, где наблюдается циркуляция этого штамма. В целом, по словам специалистов, сейчас распространение варианта «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2 зафиксировано уже в 92 странах», — говорится в сообщении.

На совещании также подняли вопрос о возможности введения дополнительных карантинных ограничений и усовершенствовании отечественных протоколов лечения. Однако никаких усиленных ограничений для украинцев пока не анонсировали.

С 25 июня 2021 года гражданам, которые прибыли из Индии, Великобритании, России, Португалии или находились на их территории не менее семи дней, запрещено пересекать государственную границу Украины без отрицательного результата экспресс-теста на коронавирус.