На «Книжном Арсенале» определили самую красивую книгу Украины

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Родовод

Во время открытия «Книжного Арсенала» в Киеве жюри объявило победителя конкурса «Лучший книжный дизайн». В целом номинантов было 227.

В этом году самые красивые книги выбирали в шестой раз, а церемония награждения транслировалась онлайн.

Победу одержала книга «НАРБУТ. Студии. Воспоминания. Письма. Реконструкция уничтоженного в 1933 году «Нарбутовского Сборника» от издательства «Родовид». И теперь эта работа представит Украину на всемирном конкурсе по дизайну на Франкфуртской книжной ярмарке.

Монографию художника-иллюстратора Георгия Нарбута хотели издать еще при жизни художника, однако в 1920 году в возрасте тридцати четырех лет Нарбут неожиданно умер. Издать его книгу удалось только в 2020 году.

Издательство «Родовид» смогло воспроизвести уничтоженный «Нарбутовский Сборник», дополнив его несколькими текстами — воспоминаниями друзей и коллег. Издание содержит более 300 иллюстраций.