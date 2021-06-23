Евро-2020: Украина выходит в плей-офф благодаря поражениям Польши и Словакии

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Фото УНИАН

Сборная Украины выходит в плей-офф Чемпионата Европы 2020 года с третьего места своей группы. Это произошло благодаря поражениям сборных Польши и Словакии.

Сборная Словакии разгромно проиграла сборной Испании со счетом 0:5. Два гола словаки забили сами себе — «отличились» голкипер Мартин Дубравка и полузащитник Юрай Куцка. Также мячи в ворота Словакии забивали Эмерик Ляпорт, Пабло Сарабия и Ферран Торрес.

В параллельном матче сборная Швеции победила у сборной Польши со счетом 3:2. Дублем у шведов отличился Эмиль Форсберг, а у поляков — Роберт Левандовски. На последних минутах матча вырвал победу для шведов Виктор Классон.

Таким образом сборная Швеции занимает первое место в группе с 7 очками, Испания — второе с 5 очками, Словакия — третье с 3 очками и Польша — последнее с 1 очком.

Словакия имеет столько же очков, сколько и Украина, но имеет значительно худшую статистику забитых и пропущенных мячей. Таким образом сборная Украины уже точно обходит сборные Финляндии и Словакии и входит в четверку лучших сборных, занявших третьи места.

В связи с такими результатами сборная Украины выходит в плей-офф на сборную Швеции. Они сыграют 29 июня в Глазго.