ПАСЕ признала, что Россия преследует крымских татар

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Council of Europe Parliamentary Assembly / Flickr

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о положении крымских татар в оккупированном Крыму.

За резолюцию проголосовали 73 депутата, против — 13, а еще двое воздержались, сообщает нардеп Алексей Гончаренко.

Название документа изменили на «Нарушения прав человека, совершенные против крымских татар в Крыму», признав тем самым наличие таких нарушений. Россия, в свою очередь, отказалась от права предлагать изменения в этот документ.

Член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко назвал основные положения резолюции:

ПАСЕ в очередной раз подтверждает, что не признает оккупацию Крыма и Севастополя Россией. Крым — это Украина.

Незаконная оккупация Крыма сопровождалась насилием против крымских татар.

ПАСЕ отмечает серьезное насилие, в том числе пытки, похищения, запрет мирных митингов и другие нарушения прав человека, которые совершаются против крымских татар представителями российского режима.

ПАСЕ призывает Россию немедленно освободить Крым, прекратить использование российского законодательства в Крыму, в частности об «экстремизме» и «терроризме», а также отменить решение о запрете деятельности Меджлиса крымских татар, Мустафы Джемилева и Рефата Чубарова.

Также Ассамблея призывает РФ:

обеспечить возможность свободного изучения крымскотатарского языка;

освободить всех незаконно заключенных;

прекратить принудительный призыв крымчан в ряды российской армии;

прекратить перемещение задержанных из Крыма в Россию;

провести честные и справедливые расследования дел, связанных с крымскими татарами, и наказать всех, кто причастен к насилию против них;

прекратить препятствовать работе юристов и правозащитников в Крыму и допустить в Крым международные органы, защищающие права человека.

16 марта 2014 года на территории украинского Крыма состоялся непризнанный международным сообществом так называемый «референдум о статусе полуострова». Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о «включении Крыма в состав РФ». Таким образом Россия аннексировала украинскую территорию.

Украина, Европейский Союз, Соединенные Штаты и ни одна из цивилизованных стран не признали результаты голосования на так называемом «референдуме» и ввели санкции против России.