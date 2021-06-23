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ПАСЕ признала, что Россия преследует крымских татар

Автор:
София Телишевская
Дата:

Council of Europe Parliamentary Assembly / Flickr

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о положении крымских татар в оккупированном Крыму.

За резолюцию проголосовали 73 депутата, против — 13, а еще двое воздержались, сообщает нардеп Алексей Гончаренко.

Название документа изменили на «Нарушения прав человека, совершенные против крымских татар в Крыму», признав тем самым наличие таких нарушений. Россия, в свою очередь, отказалась от права предлагать изменения в этот документ.

Член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко назвал основные положения резолюции:

ПАСЕ призывает Россию немедленно освободить Крым, прекратить использование российского законодательства в Крыму, в частности об «экстремизме» и «терроризме», а также отменить решение о запрете деятельности Меджлиса крымских татар, Мустафы Джемилева и Рефата Чубарова.

Также Ассамблея призывает РФ:

16 марта 2014 года на территории украинского Крыма состоялся непризнанный международным сообществом так называемый «референдум о статусе полуострова». Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о «включении Крыма в состав РФ». Таким образом Россия аннексировала украинскую территорию.

Украина, Европейский Союз, Соединенные Штаты и ни одна из цивилизованных стран не признали результаты голосования на так называемом «референдуме» и ввели санкции против России.