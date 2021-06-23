В Казахстане вводят обязательную вакцинацию, за отказ от прививок будут штрафовать

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В Казахстане вводят обязательную вакцинацию для определенных категорий людей, в случае отказа от прививки им придется еженедельно сдавать ПЦР-тест или заплатить штраф.

Об этом заявила глава комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Казахстана Айжан Есмагамбетова на брифинге 23 июня.

«За нарушение постановления главного государственного санитарного врача предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Административная ответственность предусматривается как для физических лиц — 5 месячных расчетных показателей, так и для юридических лиц», — сказала она.

Есмагамбетова отметила, что для определенных категорий лиц — работники сферы услуг, промышленных предприятий, коллективы более 20 человек — будет введена обязательная вакцинация.

«На них будет распространяться требование об обязательном проведении вакцинации или о проведении ПЦР-теста каждые семь дней», — добавила она и сообщила, что работодателей тоже могут привлечь к ответственности.

Кроме того, в Минздраве уточнили, что платить за тесты придется самим сотрудникам или их работодателям.

В то же время на сайте ведомства указывается, что вакцинация является добровольной, административная или уголовная ответственность за отказ от вакцинации в Казахстане не предусмотрена, а любые притеснения — незаконны.