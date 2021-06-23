США планируют снять нефтяные санкции с Ирана
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Wikipedia / Hossein Ostovar
В Иране заявили, что Штаты во время переговоров согласились снять ряд санкций против страны. Всего планируют отменить около тысячи ограничений.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на государственные иранские СМИ.
«Было достигнуто соглашение об отмене всех санкций по страхованию, нефти и судоходству, которые наложил Трамп», — отметил глава Администрации президента Ирана Махмуд Ваези.
США и Иран, а также другие страны-подписанты ядерной сделки уже длительное время проводят переговоры в Вене о возвращении исламской страны к выполнению своих обязательств.
В Германии отмечают, что переговоры далеки от завершения, поскольку существует много препятствий для достижения прогресса.
- В 2015 году США, Великобритания, Россия, Франция, Китай, Германия и ЕС подписали с Ираном «Общий комплексный план действий по ядерной программе 2015 года». Они договорились, что иранские власти отказываются от своей ядерной программы в обмен на отмену экономических санкций.
- В 2018 году президент США Дональд Трамп вывел страну из соглашения о ядерной программе Ирана и ввел новые санкции против иранского режима. Он назвал соглашение несправедливым и выразил сомнение в том, что оно ограничит ядерные амбиции Тегерана.
- 10 июня 2020 года Тегеран дал месяц подписантам ядерного соглашения, чтобы они повлияли на отмену санкций США, иначе угрожал начать второй этап выхода из договоренностей.
- 24 июня президент США Дональд Трамп ввел санкции против лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и его окружения.