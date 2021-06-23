На месте оползня в Одесской области жертв не нашли. Поисковые работы завершены
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Под завалами на месте оползня в селе Лебедевка (Одесская область) пострадавших не обнаружили.
Об этом сообщает областное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
«Поисково-спасательные работы на пляже в селе Лебедевка завершены! Под завалами никого не обнаружили», — заявили в ведомстве, отметив, что район прочесали кинологи с собаками.
Всего в поисковых работах участвовал 41 человек (часть из них волонтеры), из которых 23 спасателя, а также кинологический отряд. Технические работы по расчистке завала продолжаются.
- 22 июня в 14:30 в Одесской области, в селе Лебедевка на побережье Черного моря, рядом с базой отдыха «Жемчужина» сошел оползень. Очевидцы рассказали, что незадолго до оползня видели на пляже людей, поэтому спасатели начали поисковые работы.