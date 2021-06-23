Российские корабли и самолеты выстрелами останавливали британский эсминец у берегов Крыма
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- Алексей Ярмоленко
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Twitter / HMS Defender
Военные корабли и самолеты России применили оружие против британского эсминца Defender у берегов аннексированного Крыма.
Об этом сообщили в Минобороны России, пишет Интерфакс.
«Эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы Российской Федерации. На предупреждение не отреагировал», — заявили там.
Инцидент произошел у мыса Фиолет, который расположен неподалеку от аннексированного Севастополя. Россия считает Крым своей территорией, и поэтому называет морскую зону у полуострова тоже «собственной государственной границей».
В Минобороны РФ сообщили, что сначала пограничный катер выполнил предупредительную стрельбу, а затем самолет Су-24М сбросил четыре осколочно-фугасные бомбы по курсу движения британского эсминца.
После этого российские военные заявили, что британский корабль изменил маршрут движения и «покинул территориальное море РФ».
В Великобритании на инцидент пока никак не отреагировали. Зато в России уже вызвали британского военного атташе при посольстве Великобритании.
- Эсминец Defender накануне заходил в Одессу. На его борту представители Украины и Великобритании подписали меморандум о развитии украинского флота.