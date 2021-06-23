Российские корабли и самолеты выстрелами останавливали британский эсминец у берегов Крыма

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Twitter / HMS Defender

Военные корабли и самолеты России применили оружие против британского эсминца Defender у берегов аннексированного Крыма.

Об этом сообщили в Минобороны России, пишет Интерфакс.

«Эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы Российской Федерации. На предупреждение не отреагировал», — заявили там.

Инцидент произошел у мыса Фиолет, который расположен неподалеку от аннексированного Севастополя. Россия считает Крым своей территорией, и поэтому называет морскую зону у полуострова тоже «собственной государственной границей».

В Минобороны РФ сообщили, что сначала пограничный катер выполнил предупредительную стрельбу, а затем самолет Су-24М сбросил четыре осколочно-фугасные бомбы по курсу движения британского эсминца.

После этого российские военные заявили, что британский корабль изменил маршрут движения и «покинул территориальное море РФ».

В Великобритании на инцидент пока никак не отреагировали. Зато в России уже вызвали британского военного атташе при посольстве Великобритании.