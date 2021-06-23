Пылевая буря в Киеве: спасатели прогнозируют улучшение ситуации к середине ночи

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Соколовская Инна / УНИАН

В Киеве прогнозируют улучшение ситуации с пылевой бурей к середине ночи, однако остатки частиц пыли будут наблюдаться еще некоторое время.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Спасатели отметили, что данная ситуация не несет угрозы жизни и здоровью граждан.

Укргидрометцентр уточнил, что такие процессы могут удерживаться ближайшие 2 суток, пока не изменится ветровой режим и не пройдут дожди, как на территории юга России так и в Украине. В ближайшие трое суток в Украине ожидается жара +30 ...+36 °С, кратковременные дожди будут улучшать качество воздуха лишь местами в южных и западных областях.

Причиной такого явления стало выдувания в Архангельской области (Россия) значительного количества грунта и перемещения воздушных масс на территорию Украины. Кроме того, дополнительным фактором стало усиление скорости ветра в Киеве, что и повлекло выдувания с дорог пыли, а также повышение влажности воздуха, из-за чего и ухудшается видимость.