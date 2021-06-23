Дело Шеремета: Суд оставил без изменений меры пресечения Кузьменко и Антоненко
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- Ангелина Шеремет
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Синиця Олександр / УНІАН
Шевченковский районный суд Киева на два месяца продлил домашний арест фигуранту дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, музыканту и сотруднику Сил спецопераций Андрею Антоненко. Домашний арест детскому врачу Юлии Кузьменко суд оставил без изменений.
Об этом сообщает Суспільне.
Срок домашнего ареста Антоненко заканчивался 29 июня, однако его продлили на 60 дней — до 20 августа. Что касается Юлии Кузьменко, то ее адвокат поставил перед судом вопрос о досрочном изменении меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство, но ходатайство отклонили.
Таким образом, Кузьменко и Антоненко остаются под круглосуточным домашним арестом с электронными браслетами.
- 12 декабря 2019 года глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Впоследствии на брифинге правоохранители представили часть результатов следствия и назвали подозреваемых: военная медсестра Яна Дугарь, врач Юлия Кузьменко, музыкант и сотрудник Сил спецопераций Андрей Антоненко.
- Впоследствии фигурантам дела изменили подозрение. Андрей Антоненко теперь является не организатором убийства, а исполнителем по предварительному сговору. Юлия Кузьменко тоже является исполнителем, а Яна Дугарь — пособником.
- 22 мая 2020 года стало известно, что полиция завершила досудебное расследование по делу об убийстве Шеремета. 28 сентября суд присяжных начал рассмотрение дела по сути.