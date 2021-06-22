Сборная Хорватии победила шотландцев и уменьшила шансы Украины выйти в плей-офф

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Twitter / UEFA EURO 2020

В третьем туре Евро-2020 сборная Хорватии уверенно победила Шотландию. Матч завершился со счетом 3:1.

Победу хорватам принесли голы Николо Влашича, Луки Модрича и Ивана Перишича. Единственный гол за шотландцев забил Каллум Макгрегор.

Ничейный результат этого матча обеспечил бы Украине место в плей-офф Евро-2020, но путевку в 1/8 финала получили хорваты, которые заняли второе место в группе D.

Шотландия закончила групповой этап на четвертой позиции. Победителем квартета стала Англия. Чехия — третья. Последние набрали 4 очка и обошли сборную Украины и сборную Финляндии в списке команд, которые заняли третье место. Таким образом чехи также попадают в плей-офф.