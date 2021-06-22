Сборная Хорватии победила шотландцев и уменьшила шансы Украины выйти в плей-офф
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- София Телишевская
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Twitter / UEFA EURO 2020
В третьем туре Евро-2020 сборная Хорватии уверенно победила Шотландию. Матч завершился со счетом 3:1.
Победу хорватам принесли голы Николо Влашича, Луки Модрича и Ивана Перишича. Единственный гол за шотландцев забил Каллум Макгрегор.
Ничейный результат этого матча обеспечил бы Украине место в плей-офф Евро-2020, но путевку в 1/8 финала получили хорваты, которые заняли второе место в группе D.
Шотландия закончила групповой этап на четвертой позиции. Победителем квартета стала Англия. Чехия — третья. Последние набрали 4 очка и обошли сборную Украины и сборную Финляндии в списке команд, которые заняли третье место. Таким образом чехи также попадают в плей-офф.
- 21 июня сборная Украины по футболу проиграла сборной Австрии в заключительном поединке группового этапа Чемпионата Европы 2020 года со счетом 1:0 и заняла третье место в группе. Она имеет еще шансы выйти в плей-офф, если войдет в четверку лучших команд из шести, которые заняли третье место.
- Для этого нужно, чтобы 23 июня в группе E Швеция не проиграла Польше, а поединок между Испанией и Словакией закончился победой одной из команд. Если проиграет Словакия, то она опустится в группе на третье место и будет иметь три очка, но уступит Украине по всем другим показателям. Единственным вариантом, который не устроит Украину, будет минимальная победа Испании, в которой словаки забьют 3 или больше голов. Если же проиграет Испания, то будет иметь в своем активе всего два очка. Польша в случае поражения или ничьей в матче со Швецией займет последнее место в группе.
- А вот в группе F Португалия должна проиграть Франции с разницей в минимум три гола, а Германия должна не проиграть Венгрии. В таком случае Португалия финиширует третьей, но по разнице мячей уступит Украине.
- Для этой группы существует еще один вариант: если Португалия проигрывает Франции, а Германия проигрывает Венгрии с разницей в минимум два гола, то Германия финиширует третьей благодаря победе над Португалией, но при этом будет ниже Украины по дисциплинарным очками.