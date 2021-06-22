Представитель президента: По итогам саммита «Крымской платформы» подпишут документ о деоккупации полуострова
- Автор:
- София Телишевская
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Саммит «Крымской платформы» должен принять итоговый документ, который будет охватывать все ключевые вопросы, связанные с временной оккупацией Крыма.
Об этом во время дискуссии, организованной Немецким фондом Маршалла США, заявил представитель президента в Крыму Антон Кориневич, передает «Укринформ».
«Мы считаем, это будет очень хороший результат, если саммит, который состоится 23 августа в Киеве, завершится итоговым документом, какой-то политической декларацией, которая будет содержать все ключевые вопросы и проблемные сферы в отношении временной оккупации Крыма Российской Федерацией», — сказал он.
По словам Кориневича, сейчас на международном уровне прилагается много дипломатических и правозащитных усилий, но до сих пор не было всеобъемлющей, полноценной международной платформы, «где можно было бы обсуждать все вопросы, связанные с Крымом».
«Платформа будет действовать на постоянной основе, пока не произойдет деоккупация и реинтеграция Крыма», — добавил Кориневич.
- Саммит «Крымской платформы» состоится в Киеве 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Участие в саммите примут представители разных стран, в частности США. «Крымская платформа» — это новый международный консультативно-коммуникационный механизм, конечной целью которого является деоккупация Крыма и его возвращение под контроль Украины.
- «Крымская платформа» будет работать на нескольких уровнях. Первый — самый высокий политический уровень, к которому присоединятся главы иностранных государств. Второй — уровень глав МИД и министров обороны. Третий — межпарламентский уровень. И четвертый — уровень экспертов.