Представитель президента: По итогам саммита «Крымской платформы» подпишут документ о деоккупации полуострова

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Саммит «Крымской платформы» должен принять итоговый документ, который будет охватывать все ключевые вопросы, связанные с временной оккупацией Крыма.

Об этом во время дискуссии, организованной Немецким фондом Маршалла США, заявил представитель президента в Крыму Антон Кориневич, передает «Укринформ».

«Мы считаем, это будет очень хороший результат, если саммит, который состоится 23 августа в Киеве, завершится итоговым документом, какой-то политической декларацией, которая будет содержать все ключевые вопросы и проблемные сферы в отношении временной оккупации Крыма Российской Федерацией», — сказал он.

По словам Кориневича, сейчас на международном уровне прилагается много дипломатических и правозащитных усилий, но до сих пор не было всеобъемлющей, полноценной международной платформы, «где можно было бы обсуждать все вопросы, связанные с Крымом».

«Платформа будет действовать на постоянной основе, пока не произойдет деоккупация и реинтеграция Крыма», — добавил Кориневич.