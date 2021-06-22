В Дании отмыли раскрашенный в российский триколор памятник Шевченко. Посольство ищет свидетелей вандализма

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Посольство Украины в Дании

Памятник украинскому писателю Тарасу Шевченко в Копенгагене, который разрисовали в российский триколор, уже оперативно отмыли.

Об этом сообщило в своем Facebook посольство Украины в Дании.

«Хотим сообщить, что оскверненный памятник Тарасу Шевченко в Копенгагене уже очищен от цветов флага страны-агрессора и позорных слоганов российской пропаганды. Спасибо коммунальным службам и всем неравнодушным за оперативную работу», — отметили там.

В то же время в посольстве выразили надежду, что местная полиция оперативно отреагирует на инцидент и найдет виновных в вандализме. Там также призывают свидетелей этого события обратиться в полицию или посольство.