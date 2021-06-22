В Дании отмыли раскрашенный в российский триколор памятник Шевченко. Посольство ищет свидетелей вандализма
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- Алексей Ярмоленко
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Посольство Украины в Дании
Памятник украинскому писателю Тарасу Шевченко в Копенгагене, который разрисовали в российский триколор, уже оперативно отмыли.
Об этом сообщило в своем Facebook посольство Украины в Дании.
«Хотим сообщить, что оскверненный памятник Тарасу Шевченко в Копенгагене уже очищен от цветов флага страны-агрессора и позорных слоганов российской пропаганды. Спасибо коммунальным службам и всем неравнодушным за оперативную работу», — отметили там.
В то же время в посольстве выразили надежду, что местная полиция оперативно отреагирует на инцидент и найдет виновных в вандализме. Там также призывают свидетелей этого события обратиться в полицию или посольство.
- Утром 22 июня стало известно, что в Копенгагене неизвестные осквернили памятник поэту Тарасу Шевченко, раскрасив его в российский триколор. Памятник разрисовали в ночь на 21 июня, накануне футбольного матча Дания — Россия.