Чех Кафка, который воевал на Донбассе за боевиков «ДНР», извинился перед Украиной

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Радио Свобода

Чех Павел Кафка, которого приговорили к трем годам лишения свободы за участие в боевых действиях на Донбассе на стороне сепаратистов, написал письмо в украинское посольство в Чехии, в котором признал вину за свои поступки.

В письме он отметил, что хотел бы извиниться перед Украиной, сообщает Медийная инициатива за права человека.

Письмо во время вебинара зачитал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

В обращении Кафка пишет, что стал на сторону пророссийских сепаратистов и не задумывался о последствиях своих незаконных действиях.

Перебийнис отметил, что в конце письма осужденный пишет, что хотел бы извиниться перед Украиной и верит, что Украине удастся вернуть свою территориальную целостность дипломатическим путем.