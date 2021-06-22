Страны ЕС «серьезно обеспокоены» венгерским законом о ЛГБТ

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Тринадцать стран-членов ЕС выразили «серьезную озабоченность» в отношении закона Венгрии, который запрещает «демонстрацию и пропаганду гомосексуальности» среди лиц в возрасте до 18 лет. Подписанты считают, что такие законы нарушают ценности Европейского союза.

Об этом сообщает Reuters.

«Стигматизация ЛГБТ-лиц является нарушением их основного права на достоинство, как это предусмотрено Хартией ЕС и международным правом», — отметили подписанты в заявлении.

Бельгия стала инициатором заявления, а среди ведущих подписантов есть Германия, Франция, Испания, Ирландия, Нидерланды и Швеция.

Немецкий министр по делам Европы Михаэль Рот перед встречей со своими коллегами из ЕС в Люксембурге отметил, что ЕС это прежде всего объединения ценностей, а уже потом экономика.

«Не должно быть абсолютно никаких сомнений в том, что к меньшинствам, в том числе к сексуальным меньшинствам, следует относиться с уважением», — добавил он.

Напомним, венгерские депутаты 15 июня приняли закон, запрещающий обсуждать с несовершеннолетними любую информацию о гомосексуальности или смене пола.

ЛГБТ-активисты в Венгрии и международные организации резко раскритиковали законопроект и сравнили его с российским законом 2013 года, который запрещает так называемую гей-пропаганду. Активисты провели акции протеста, пытаясь оказать давление на законодателей, чтобы они не голосовали за законопроект.