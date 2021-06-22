Ашхабад занял первое место в списке самых дорогих для экспатов городов
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Столица Туркменистана Ашхабад заняла первое место в списке самых дорогих городов для иностранных специалистов. Еще в 2018 году Ашхабад не входил и в первую десятку, а уже в 2020 году занял второе место в списке.
Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией Mercer.
Рейтинг формируется на основе сравнения расходов, включая жилье, транспорт, питание и развлечения. При этом Нью-Йорк используется в качестве базового сравнения.
В этом году Ашхабад вывел вперед финансовый кризис в Туркменистане, который привел к нехватке продовольствия и гиперинфляции. Это стало причиной роста стоимости жизни в Ашхабаде за последние пару лет.
Первая десятка самых дорогих городов для экспатов выглядит так:
- Ашхабад (Туркменистан);
- Гонконг (Китай);
- Бейрут (Ливан);
- Токио (Япония);
- Цюрих (Швейцария);
- Шанхай (Китай);
- Сингапур;
- Женева (Швейцария);
- Пекин (Китай);
- Берн (Швейцария).
Что касается самых дешевых городов для иностранных рабочих, то в рейтинге Mercer последние места у Тбилиси (Грузия), Лусаки (Замбия) и Бишкека (Кыргызстан).
- Новозеландский Окленд получил титул лучшего города мира по уровню качества жизни по версии аналитического подразделения британского журнала The Economist. В 2021 году крупнейший город Новой Зеландии превзошел Осаку и Аделаиду в рейтинге из 140 лучших городов планеты.