Президент Филиппин грозит тюрьмой тем, кто отказывается вакцинироваться

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Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил посадить в тюрьму тех, кто отказывается от вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Time.

«Если вы не вакцинированный человек и потенциальный носитель, чтобы защитить людей, я должен изолировать вас в тюрьме. Поймите меня правильно, в нашей стране кризис. Меня раздражают филиппинцы, которые не прислушиваются к правительству», — сказал Дутерте поздно вечером в понедельник. По его словам, сельские руководители должны вести список тех, кто отказался от вакцинации.

Министр юстиции страны опроверг слова президента, ведь в стране нет закона, обязывающего граждан проходить вакцинацию. Представитель президента также заявил на брифинге, что вакцинация остается добровольной, добавив, что слова президента были призваны «подчеркнуть, что государство может сделать».

Отметим, что страна полностью вакцинировала 2,1 миллиона человек (население страны 110 миллионов), цель до конца года — привить 70 миллионов человек.

Президент Филиппин Родриго Дутерте, известный скандальными заявлениями о необходимости убивать наркопреступников, в начале пандемии коронавируса также призвал расстреливать нарушителей карантина, если они будут сопротивляться полиции и военным.

В течение последнего года множество филиппинцев задержали за нарушение коронавирусных ограничений — их штрафовали или сажали в тюрьму. Однако правозащитники отмечают, что жесткие методы Дутерте не работают, поскольку число больных продолжает расти, и многие люди инфицируются коронавирусом в заключении.