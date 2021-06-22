В работе Google произошел масштабный сбой. Вероятно, это из-за обновления на Android

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В работе поисковика Google произошел глобальный сбой.

Согласно данным Downdetector, больше всего жалоб поступает от пользователей из США, России, Испании, Италии, Германии, Великобритании и Украины.

В основном все жалуются на проблемы с приложением в системе Android. 73% пользователей сообщили, что у них проблемы с доступом на сайт, а 26% указали на проблемы со входом в учетную запись.

Как пишет Prowell Tech, вероятной причиной сбоя могло быть последнее обновление приложения Google на Android. Служба поддержки рекомендовала пользователям перезагрузить смартфон или удалить последнее обновление приложения.