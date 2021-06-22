ЮНЕСКО заявляет, что деградация экосистем Большого Барьерного рифа ускорилась

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Manny Moreno / Unsplash

Международная организация ЮНЕСКО считает, что Большой Барьерный риф, который находится у Австралии, в «очень плохом» состоянии и его надо включить в список объектов всемирного наследия, которые находятся в опасности.

Об этом сообщает BBC.

В проекте решения Комитета всемирного наследия указано, что долгосрочные перспективы экосистем Большого Барьерного рифа ухудшились — от «плохих» до «очень плохих», а процесс их деградации был быстрее и масштабнее, чем ожидалось.

Ученые считают, что повышение температуры моря в результате глобального потепления — основная причина серьезного повреждения рифа. За последние пять лет на рифе зафиксировали несколько случаев «обесцвечивания». В отчете ЮНЕСКО говорится, что, несмотря на усилия правительства Австралии, ключевых целей по улучшению качества воды на рифе достичь не удалось.

Культурный орган ООН призывает Австралию принять «ускоренные меры» по борьбе с глобальным потеплением, но правительство страны заявило, что «решительно выступить против» этой рекомендации, поскольку ее приняли якобы на основе устаревших данных.

Если Большой Барьерный риф все же внесут в список, то это будет первый случай, когда природный объект всемирного наследия оказался в списке находящихся под угрозой, главным образом из-за влияния изменения климата. Этот статус может помочь устранить угрозы, но также повлиет на туризм и тысячи рабочих мест в Австралии. Решение могут принять на сессии ЮНЕСКО 16—31 июля.