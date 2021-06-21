Взрыв в доме под Киевом: спасатели нашли тело одного погибшего
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- Алексей Ярмоленко
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Facebook / ДСНС України
В селе Белогородка под Киевом в одной из квартир пятиэтажного дома, где произошел взрыв, спасатели нашли тело одного погибшего.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС.
«В одной из квартир звеном ГДЗС обнаружено тело одного погибшего», — отметили там.
В ГСЧС подчеркнули, что в 16:28 пожар в доме локализован. Два человека были госпитализированы, а всех жителей дома эвакуировали.
Свои соболезнования в связи с гибелью человека в пожаре уже выразил президент Владимир Зеленский.
«Искренние соболезнования в связи с гибелью человека в результате взрыва в 5-этажке в Белогородке Киевской области. Причины трагедии должны быть установлены как можно быстрее. Местные власти и ОГА должны предоставить всю необходимую помощь пострадавшим и тем, кто был эвакуирован из своих жилищ», — заявил он.
- В селе Белогородка под Киевом в воскресенье, 21 июня, днем произошел взрыв в жилой пятиэтажке. По данным спасателей, после взрыва на третьем этаже начался пожар, который впоследствии распространился на четвертый, пятый этажи и кровлю.