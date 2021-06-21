США испытали свой авианосец с помощью взрыва. Корабль устоял, а бомба вызвала землетрясение

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U.S. Navy

Военно-морские силы США испытали свой авианосец Gerald R. Ford с помощью взрыва. Корабль остался целым, а бомба вызвала землетрясение магнитудой 3.9.

Об этом пишет пресс-служба ВМС США.

Испытания провели у восточного побережья США, в Атлантическом океане. Подобные тесты проходит практически каждый американский авианосец, они называются Full Ship Shock Trials.

Для таких испытаний вблизи кораблей устраивают управляемый взрыв мощной взрывчатки весом более 18 тысяч килограммов.

После тестов авианосец отправится на дополнительное обслуживание и ремонт.