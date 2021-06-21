На Олимпийских играх в Токио впервые в истории выступит трансгендер

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Новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард выступит на Олимпийских играх в Токио и станет первым трансгендером в истории олимпиад.

Об этом сообщает Служба новостей ESPN.

Как отмечается, спортсменку внесли в состав сборной Новой Зеландии на Токио-2020, она стала одной из пяти тяжеловесов.

Также Хаббард станет самой старшей штангисткой на Играх — спортсменке уже исполнилось 43 года.

Тяжелоатлетка выступит в весовой категории до 87 кг среди женщин.

«Я благодарна за доброту и поддержку, которые оказали мне так много новозеландцев. Когда я сломала руку на Играх Содружества три года назад [в 2018 году], мне сообщили, что моя спортивная карьера, вероятно, подошла к концу. Но ваши поддержка и любовь пронесли меня сквозь тьму», — заявила спортсменка.

Хаббард сменила пол с мужского на женский в 2012 году. На Чемпионате мира 2017 года она завоевала серебро на женских соревнованиях.

Спортсменка выполнила все условия политики Международного олимпийского комитета (МОК) для тех, кто меняет пол. Она также соответствует всем установленным стандартам.

В то же время многие спортсмены называют несправедливым участие Хаббард в соревнованиях, считая, что у нее есть естественное преимущество с точки зрения физиологии и силы.