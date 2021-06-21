Евросоюз продлил санкции против России за оккупацию Крыма
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
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Thierry Monasse / Contributor
Европейский Союз продлил санкции против России за оккупацию Крыма.
Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС.
Ограничительные мероприятия продлятся как минимум до 23 июня 2022 года.
Санкции касаются импорта в ЕС товаров из Крыма или Севастополя, инфраструктурных и финансовых инвестиций, а также туристических услуг на полуострове.
К тому же под ограничениями находятся экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, или для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.
В Евросоюзе отметили, что не признают незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией и продолжают осуждать это нарушение международного права.
- 16 марта 2014 года на территории украинского Крыма состоялся непризнанный международным сообществом так называемый «референдум о статусе полуострова».
- Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о «включении Крыма в состав РФ». Так Россия аннексировала украинскую территорию.
- Украина, Европейский Союз, Соединенные Штаты и ни одна другая цивилизованная страна не признали результаты голосования на так называемом «референдуме» и ввели санкции против России.