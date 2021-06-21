Евросоюз продлил санкции против России за оккупацию Крыма

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Thierry Monasse / Contributor

Европейский Союз продлил санкции против России за оккупацию Крыма.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

Ограничительные мероприятия продлятся как минимум до 23 июня 2022 года.

Санкции касаются импорта в ЕС товаров из Крыма или Севастополя, инфраструктурных и финансовых инвестиций, а также туристических услуг на полуострове.

К тому же под ограничениями находятся экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, или для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

В Евросоюзе отметили, что не признают незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией и продолжают осуждать это нарушение международного права.