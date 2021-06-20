Во Франции полиция 7 часов разгоняла рейв-вечеринку, которая нарушала карантин

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На западе Франции полиция 7 часов пыталась разогнать рейв-вечеринку, в которой участвовали полторы тысячи человек.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В ночь на субботу, 19 июня, около 400 полицейских привлекли к операции, чтобы остановить проведение вечеринки рядом с ипподромом в городе Редон, в регионе Бретань.

В префектуре департамента Иль и Вилен сообщили, что столкновения между участниками вечеринки и силовиками продолжались в течение семи часов. Во время противостояния 22-летний участник рейва «потерял руку», а двое полицейских с травмами были доставлены в больницу. В полицейских летели коктейли Молотова, камни и металлические шары для игры в петанк.

В департаменте Иль и Вилен в связи с пандемией коронавируса запрещено проводить музыкальные фестивали. К тому же во Франции с 23:00 действует комендантский час, который должен быть отменен с 20 июня.

Вечеринку в Редоне была организована в память о 24-летнем француза, который погиб во время разгона аналогичного рейва в городе Нант два года назад. Организаторы вечеринки обвиняют полицию в применении насилия вместо того, диалога.