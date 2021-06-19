Умер блогер и писатель Gorky Look Святослав Волков
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
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Умер писатель и военный медик Святослав Волков, более известный под псевдонимом Горький Лук (Gorky Look).
О смерти блогера сообщил волонтер Николай Будерацкий.
По предварительной информации, у писателя отказали почки.
Также о смерти Волкова сообщил бывший нардеп Борислав Береза.
«Ты ушел в лучший мир, друг. Я так буду скучать по тебе. Больше не сможем поехать в Днепр на Блогерфест, больше не будем дурачиться, и не порадуешь своих поклонников своими текстами. Очень больно… Покойся с миром», — написал Береза.
- В 2014 году Gorky Look создал сатирический блог, из-за чего получил большую популярность. В блоге Волков в иронической форме высмеял «отсталость русского мира». Блог велся в формате «кафедры», где Gorky Look выступал как профессор, а читатели — как кадеты. Уже в августе 2015 года на основе постов Святослава вышла книга.
- Сам Волков родился в Киеве, где получил филологическое образование. При жизни работал на различных должностях — от учителя, фельдшера до руководителя предприятия.