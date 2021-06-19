«Чемп мирно ушел из жизни». Белый дом сообщил о смерти овчарки Байденов

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@The6thJM / Twitter

Президент США Джо Байден и его жена Джилл поделились печальной новостью о смерти их домашнего любимца — немецкой овчарки по имени Чемп.

Об этом глава Белого дома сообщил в Twitter.

«С тяжелым сердцем мы сообщаем вам сегодня, что наша дорогая немецкая овчарка Чемп мирно ушел из жизни у себя дома», — говорится в заявлении президента и первой леди.

Чемп был любимцем Байденов в течение 13 лет. Сейчас у них остался еще один пес — овчарка Мейджор. Собаке три года — она моложе Чемпа на 10 лет.