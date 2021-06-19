Цены на газ в Европе выросли до 13-летнего максимума

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Цена на природный газ на крупнейшем европейском хабе TTF достигла 29,575 евро за МВт/ч. Это максимальный уровень за последние 13 лет.

Об этом написал генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

Он отметил, что по сравнению с минимумами лета 2020 года цены выросли в шесть раз.

Макогон заявил, что единственно возможный рыночный способ снизить цену — это увеличить предложение. Поскольку «Газпром», имеет монопольное право на экспорт из России, то только он теоретически может увеличить поставки со стороны РФ.

Напомним, 14 июня июльские фьючерсы на природный газ на крупнейшем европейском хабе TTF выросли до 29,3 евро за МВт/ч, или около 376 долларов за тысячу кубометров.