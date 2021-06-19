В США католики создадут документ, который может отлучить Байдена от причастия за его поддержку абортов

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Католические епископы США сделали шаг к созданию документа, который запретит президенту Джо Байдену и другим политикам, которые поддерживают право на аборты, участвовать в таинстве причастия.

Об этом сообщает Washington Post.

Епископы провели онлайн-конференцию, где проголосовали за создание документа с рекомендациями, как осуществлять причастие. После дебатов за такую инициативу выступили 168 епископов, против — 55, еще шестеро — воздержались.

Теперь комитет по доктрине конференции епископов должен разработать этот документ. Он должен определить, стоит ли отказывать в таинстве причастия политикам, которые открыто поддерживают право на аборт.

Рекомендации, вероятно, представят на ежегодном собрании епископов в ноябре. Принятие документа требует две трети голосов всех епископов.

Однако рекомендации епископов не будут обязательными, поэтому каждый священник сможет самостоятельно решать, отлучать прихожанина от причастия или нет.

В Ватикане ранее призвали американских епископов не политизировать причастие. Папа Римский считает, что причастие «не является вознаграждением для святых, а хлебом для грешников».

Джо Байден — второй президент-католик в истории США после Джона Ф. Кеннеди. Он еженедельно посещает церковь и является ревностным католиком. На вопрос, боится ли он принятия таких норм, Байден сказал, что «вероятно, этого не произойдет».

Перед президентскими выборами политик обещал расширить право женщин на аборт. В частности, в июне 2021-го Байден обнародовал предложение Белого дома по поводу бюджета на 2022 год, в котором нет упоминаний о поправке Хайда, запрещающей использовать федеральные средства на возмещение расходов почти на все аборты. Существовали только исключения для беременностей в результате изнасилования или инцеста.