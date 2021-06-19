В Ялте из-за потопа погиб один человек, еще 18 — травмированы

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Крым.Реалии

На Крымском полуострове в оккупированной Россией Ялте из-за проливных дождей из берегов вышла река Водопадная, образовав потоп. Вследствие этого 18 человек получили травмы, один мужчина погиб, одна женщина пропала без вести.

Об этом сообщают «Крым.Реалии».

Среди пострадавших двое людей попали в больницу, еще одного прооперировали. Сейчас спасатели ищут пропавшую без вести женщину.

В общем ливни подтопили 101 дом, из 43 уже откачали воду. Спасатели эвакуировали 608 человек, а пункты временного размещения приняли 90 жителей.

По состоянию на утро 19 июня были обесточены 7 211 абонентов, от газоснабжения отключили 235 абонентов. Водоотведение проводят в штатном режиме.

Сейчас река постепенно возвращается в свое русло, а поток уже значительно уменьшился. Ялтинцев предупредили об отключении водоснабжения в городе, местных жителей призвали запасаться питьевой водой.

Вместе с тем на полуострове объявлено штормовое предупреждение на 19—20 июня.

Напомним, 17 июня из-за ливня затопило Керчь и Севастополь. Дожди идут в Крыму с конца мая практически каждый день. Вместе с тем ливень 17 июня коснулся и города Бердянск (Запорожская область) — там также подтоплены кафе и пляжи.