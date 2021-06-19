«Это неприемлемо». Меркель напомнила России, что ЕС не признает аннексию украинского Крыма
- Автор:
- София Телишевская
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Facebook / Angela Merkel
Германия «тесно связана с Россией» исторически и экономически, но несмотря на это, ЕС не может принять российскую аннексию украинского Крыма.
Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в речи по случаю приближающейся 80-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР.
Также, по ее словам, Берлин «огорчает то, что активность гражданского общества в России, а также в Беларуси, в последнее время ограничена — более того, стала невозможной».
«Когда мирные демонстранты и неугодные представители оппозиции оказываются за решеткой, это накладывает тяжелый отпечаток на наши отношения. И все же мы, как и раньше, нуждаемся в диалоге с Россией. Наши страны тесно связаны с исторической, общественной и экономической точек зрения», — отметила Меркель.
Она также добавила, что аннексия Россией украинского Крыма и поддержка сепаратистов на Востоке Украины является нарушением международного права.
«Для Германии, как и для всего Европейского Союза, это неприемлемо», — подчеркнула канцлер.
- 16 марта 2014 года на территории украинского Крыма состоялся непризнанный международным сообществом так называемый «референдум о статусе полуострова».
- Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о «включении Крыма в состав РФ». Таким образом Россия аннексировала украинскую территорию.
- Украина, Европейский Союз, Соединенные Штаты и ни одна из цивилизованных стран не признали результаты голосования на так называемом «референдуме» и ввели санкции против России.