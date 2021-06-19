На президентских выборах в Иране победил Ибрагим Раиси. Его кандидатуру поддерживал верховный лидер

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На президентских выборах в Иране победил судья Ибрагим Раиси. Все эксперты сходились на том, что его победа практически очевидна, поскольку эту кандидатуру поддерживает верховный лидер страны Али Хаменеи.

Об этом сообщает Reuters.

Явка на выборах составила 48%. Уже подсчитали примерно 90% из 28,6 миллиона бюллетеней — из них за Раиси 17,8 миллиона. Такие цифры дают ему неоспоримое преимущество.

Раиси не предлагал детальной политической или экономической программы во время своей избирательной кампании, но поддержал возрождение ядерного пакта — это приведет к ослаблению санкций США, которые подорвали экономику.

Новый президент Ирана — консервативный священнослужитель. Он также сеид — так в шиитской традиции называют тех, кто ведет свою родословную непосредственно от пророка Мухаммеда. Он известен своей антизападной риторикой и считается близким к верховному лидеру Ирана Хаменеи.

До назначения в 2019 году верховным судьей занимал должности генпрокурора и заместителя верховного судьи. В 1988 году он был одним из четырех судей, которые заседали в так называемых «комиссиях смерти» и отправили на казнь десятки тысяч человек. В 2017 году он тоже участвовал в президентских выборах, но проиграл.

Сейчас Раиси находится в санкционном списке США за нарушения прав человека.