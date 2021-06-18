Зеленский пообещал создать в каждой области Украины больницы «нового формата»

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Пресс-служба Офиса президента Украины

В Украине создадут больницы нового формата, которые будут соответствовать лучшим мировым стандартам и будут комфортными как для пациентов, так и для медиков, которым также повысят уровень зарплаты.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств по случаю Дня медицинского работника, трансляцию вел Офис президента.

«Одним из шагов на пути к качественной медицине станет наш новый проект — запуск больниц нового, качественно иного формата, по лучшим мировым стандартам. Мы начинаем этот проект уже в этом году с областных клинических и детских больниц, которые должны соответствовать уровню европейских клиник. Это будет одним из шагов на пути к качественной медицинской инфраструктуре в стране», — сказал он.

По словам Зеленского, проект реализуют в каждой области Украины.

«Новые учреждения станут примером качества и основой мастер-планов для дальнейшего обновления всех больниц по всей стране. Врач должен бороться с болезнью, а не с проблемами быта, как например, старые лифты, неудобные кровати, устаревшее оборудование или коммуникации», — добавил президент, заверив, что в новых больницах будет современное оборудование.

Также Зеленский рассказал, что сейчас идет строительство больниц в рамках национальной программы «Большое строительство».

«Уже созданы 33 больницы и 60 сельских амбулаторий. В планах до конца 2021 еще 30 медицинских учреждений и 340 сельских амбулаторий и 200 современных приемных отделений по всей Украине», — отметил он.