Украина запретила въезд лидеру группы «Земляне»

Новости

Россия 1

Министерство культуры и информационной политики внесло российского музыканта Сергея Скачкова, лидера группы «Земляне» в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Об этом свидетельствует обновленный перечень на сайте министерства.

Скачкова внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности, по представлению Службы безопасности Украины. На данный момент в этом перечне находится 200 человек.

Советско-российская группа «Земляне» известна песнями «Трава у дома» и «Каскадёры». По данным СМИ, музыканты выступали в Крыму во время незаконного «референдума» о присоединении к России в 2014 году, а в 2016 году выступали на оккупированном Донбассе.