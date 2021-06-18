«Никаких договоренностей без Украины». Нуланд и Кулеба созвонились по итогам встречи Байдена и Путина
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
-
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд о деталях переговоров Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве 16 июня.
Об этом сообщили в пресс-службе МИД.
«Американский дипломат рассказала, что во время переговоров президент США Джозеф Байден четко и твердо заявил президенту России о сильной поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины, которая и в дальнейшем будет оставаться незыблемой. Виктория Нуланд подчеркнула непоколебимую преданность США принципу «Никаких договоренностей об Украине без Украины» на переговорах с Россией и любыми другими странами», — говорится в сообщении.
Кроме того, Кулеба и Нуланд обсудили подготовку визита президента Владимира Зеленского в США, который может произойти в июле.
- 16 июня в Женеве состоялась встреча Байдена и Путина, на которой они обсудили Украину, кибератаки, российско-американские отношения, Арктику и другие вопросы.
- Байден на итоговой пресс-конференции рассказал, что заявил лидеру России о полной поддержке Украины и готовности реагировать на атаки против союзников.
- Путин по итогам встречи был более многословным. Он сказал, что темы Украины он с Байденом касались, но «не очень подробно».