«Никаких договоренностей без Украины». Нуланд и Кулеба созвонились по итогам встречи Байдена и Путина

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд о деталях переговоров Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве 16 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

«Американский дипломат рассказала, что во время переговоров президент США Джозеф Байден четко и твердо заявил президенту России о сильной поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины, которая и в дальнейшем будет оставаться незыблемой. Виктория Нуланд подчеркнула непоколебимую преданность США принципу «Никаких договоренностей об Украине без Украины» на переговорах с Россией и любыми другими странами», — говорится в сообщении.

Кроме того, Кулеба и Нуланд обсудили подготовку визита президента Владимира Зеленского в США, который может произойти в июле.