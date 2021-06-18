Исследователи нашли в Китае останки носорога, который был выше жирафа

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В Китае в провинции Ганьсу исследователи обнаружили новый вид древнего гигантского носорога — одного из крупнейших млекопитающих, которые ходят по суше. Исследование опубликовали в научном журнале Communications Biology, которое цитирует BBC.

Вид называется Paraceratherium linxiaense, он жил около 26,5 миллиона лет назад, весил 21 тонну, что эквивалентно четырем большим африканским слонам. Животное было высотой до 7 метров, чтобы иметь возможность питаться листьями с деревьев, что делает животное выше жирафа (они чуть выше 6 метров). Также у носорога была длинная и гибкая шея, а на носу не было рогов.

Окаменелости нашли еще в 2015 году. Сейчас же их анализ показал, что это совершенно новый вид, который отличался от других известных гигантских носорогов. Например, полностью сохранившийся череп и челюстная кость указывают на то, что у животного был тонкий череп, а также цепкий носовой ствол, аналогичный таковому у современного тапира.

Команда ученых также обнаружила, что новый вид был тесно связан с гигантскими носорогами, которые когда-то жили в Пакистане, что позволяет предположить, что он путешествовал по Центральной Азии. Если он свободно перемещался между северо-западом Китая и индийско-пакистанским субконтинентом, можно предположить, что на Тибетском плато в то время, вероятно, были некоторые низменные области.