Евро-2020: Нидерланды обыграли Австрию и вышли в плей-офф

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Сборная Нидерландов победила Австрию со счетом 2:0 в поединке группового этапа Евро-2020, который состоится в Амстердаме.

Счет был открыт на 11-й минуте. Нидерландцы заработали пенальти, после нарушения австрийца Давида Алаба — он сфолил в штрафной зоне против Дензела Дюмфриса. Удар выполнил Мемфис Депай.

Второй гол был во втором тайме на 67-й минуте — забил Дюмфрис.

По итогам поединка Нидерланды выходят в плей-офф (1/8 финала). В своей группе С команда на первом месте, а сборная Украины на втором (3 очка). Далее идут Австрия и Северная Македония, которая сегодня проиграла украинской сборной.