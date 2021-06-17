Евро-2020: Нидерланды обыграли Австрию и вышли в плей-офф
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Сборная Нидерландов победила Австрию со счетом 2:0 в поединке группового этапа Евро-2020, который состоится в Амстердаме.
Счет был открыт на 11-й минуте. Нидерландцы заработали пенальти, после нарушения австрийца Давида Алаба — он сфолил в штрафной зоне против Дензела Дюмфриса. Удар выполнил Мемфис Депай.
Второй гол был во втором тайме на 67-й минуте — забил Дюмфрис.
По итогам поединка Нидерланды выходят в плей-офф (1/8 финала). В своей группе С команда на первом месте, а сборная Украины на втором (3 очка). Далее идут Австрия и Северная Македония, которая сегодня проиграла украинской сборной.
- Украина и Австрия 21 июня разыграют второе и третье места в квартете. В случае ничьей в этом матче итоговое место будет определяться по дополнительным показателям, в первую очередь по разнице забитых и пропущенных мячей. У Украины он лучше — четыре забитых и пропущенных мяча (у Австрии — 3:3).
- Сегодня, 17 июня, в плей-офф вышла и Бельгия, обыграв Данию со счетом 2:1.