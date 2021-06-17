Порошенко подал иск против Гордона. Журналист заявил о сговоре пятого президента с Путиным
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- Костя Андрейковец
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NurPhoto / Contributor / Getty Images
Пятый президент, депутат «Европейской солидарности» Петр Порошенко подал иск против журналиста Дмитрия Гордона, в котором требует признать недостоверной информацию о якобы его сговоре с президентом РФ Владимиром Путиным в 2014 году.
Об этом сообщает пресс-служба «Евросолидарности».
Речь о словах Гордона, что Порошенко по сговору с Путиным приказал украинским военным оставить Мариуполь для российских боевиков и войск.
В иске требуется лишь признать информацию недостоверной. Публично опровергать ее, извиняться или выплачивать компенсацию Гордон не будет.
«Извинения Гордона не представляют интереса для истца и уже не могут ничего изменить [...]. Сам факт публичного искажения обстоятельств захвата и освобождения Мариуполя в 2014 году имеет принципиальное значение для общества», — заявил адвокат Илья Новиков.
- 7 мая Гордон в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» заявил, что Порошенко вступил в преступный сговор с Путиным и приказал украинской армии покинуть Мариуполь. Адвокаты Порошенко заявили, что готовят иск.
- Гордон ответил, что «с удовольствием» будет судиться.