Азербайджан хочет заказать у Украины разработку приложения «Дія»

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Міністерство цифрової трансформації України / Facebook

Азербайджан хочет заказать в Украине разработку своего мобильного приложения госуслуг «Дія», которое в 2019 году презентовало Министерство цифровой трансформации.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на ответ Офиса президента.

Сколько Украина может заработать такой сделке, пока неизвестно.

«Учитывая то, что продолжаются переговоры и окончательных договоренностей о продаже мобильного приложения или технологии его разработки пока нет — информация о возможной стоимости от продажи концепта отсутствует», — сообщили в ОП.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что «Дія» заинтересовала несколько стран.