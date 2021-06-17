Азербайджан хочет заказать у Украины разработку приложения «Дія»
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- Костя Андрейковец
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Міністерство цифрової трансформації України / Facebook
Азербайджан хочет заказать в Украине разработку своего мобильного приложения госуслуг «Дія», которое в 2019 году презентовало Министерство цифровой трансформации.
Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на ответ Офиса президента.
Сколько Украина может заработать такой сделке, пока неизвестно.
«Учитывая то, что продолжаются переговоры и окончательных договоренностей о продаже мобильного приложения или технологии его разработки пока нет — информация о возможной стоимости от продажи концепта отсутствует», — сообщили в ОП.
Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что «Дія» заинтересовала несколько стран.
- В мае в Минцифры презентовали новые услуги в «Дії», среди которых уплата налогов для ФЛП, электронная прописка и цифровая подпись.
- 16 июня Национальный банк разрешил украинцам открывать счета в банках используя документы в приложении «Дія».