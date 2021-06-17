Гостелевидение Италии раскритиковали за показ кадров обрыва кабины на канатной дороге, где погибли 14 человек
- Автор:
- Олег Панфилович
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Итальянский государственный телеканал Rai подвергся жесткой критике за демонстрацию записи обрыва кабины на канатной дороге, в результате чего погибли 14 человек.
Об этом сообщает BBC.
Прокурор по делу заявил об «абсолютной неуместности» публикации видеозаписи. Глава Rai Марчелло Фоа заявил, что был «глубоко шокирован» решением показать видеозапись. Кадры с камер видеонаблюдения были впервые показаны в новостях канала Rai 3. С тех пор они были полностью или частично опубликованы несколькими другими итальянскими СМИ.
Прокурор Олимпия Босси сообщила, что, хотя подозреваемые по делу знали о существовании видеозаписей, родственники не были о них проинформированы, и трансляция видеозаписи была запрещена. По ее словам, страдания семей жертв «не могут и не должны усугубляться подобными действиями».
Глава Rai Марчелло Фоа сказал, что всегда уважал редакционные правила и воздерживался от публичных комментариев, но как президент Rai «в данном случае не смог молчать».
«В подобных обстоятельствах государственный вещатель обязан тщательно оценить все последствия, начиная с этических аспектов и уважения к жертвам и их семьям», — добавил он.
- Инцидент произошел 23 мая. Кабина упала с 20 метров на склон горы Моттароне у озера Маджоре, что на севере Италии. Когда она разбилась, на борту находились пять семей, в том числе двое детей, которые погибли. Буксирный трос оборвался, когда кабина подошла к концу своего 20-минутного пути к вершине горы из курортного города Стреза.
- Позже стало известно, что на канатной дороге с 2014 года были отключены тормоза.