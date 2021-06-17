Российский рэппер Моргенштерн будет судиться с СБУ с требованием исключить его из «черного списка». Дело рассмотрит ОАСК
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- София Телишевская
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В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Алишера Валеева (Моргенштерна), который хочет обжаловать решение СБУ о внесении его в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
Об этом сообщает Окружной админсуд Киева.
Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.
Кроме того, российский певец просит признать противоправным и отменить приказ Министерства культуры и информационной политики Украины, датированный апрелем 2021 года, которым собственно и внесли исполнителя в соответствующий Перечень.
Также Моргенштерн просит ОАСК вытребовать у Службы безопасности Украины постановление о запрете въезда ему в Украину.
- 29 апреля 2021 года Министерство культуры Украины внесло российского рэппера Моргенштерна (Алишера Валеева) в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.
- В декабря 2019 года выступление Моргенштерна в Одессе завершилось скандалом из-за того, что он решил выйти на сцену, несмотря на объявленный траур из-за пожара, который произошел в Одесском колледже экономики и унес жизни восьми человек. Моргенштерн назвал траурные мероприятия «показухой».
- Российский рэпер Моргенштерн в марте стал сотрудником российского Альфа-Банка. После того как стало известно, что его обвинили в пропаганде наркотиков, в банке заявили, что музыкант никогда у них не работал, и новости о его трудоустройстве — только рекламный ход.