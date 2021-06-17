Российский рэппер Моргенштерн будет судиться с СБУ с требованием исключить его из «черного списка». Дело рассмотрит ОАСК

Новости

В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Алишера Валеева (Моргенштерна), который хочет обжаловать решение СБУ о внесении его в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Об этом сообщает Окружной админсуд Киева.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Кроме того, российский певец просит признать противоправным и отменить приказ Министерства культуры и информационной политики Украины, датированный апрелем 2021 года, которым собственно и внесли исполнителя в соответствующий Перечень.

Также Моргенштерн просит ОАСК вытребовать у Службы безопасности Украины постановление о запрете въезда ему в Украину.