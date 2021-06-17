Вакцина CureVac показала лишь 47% эффективности. Ранее ЕС закупил более 400 млн доз этого препарата

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CureVac

Вакцина от коронавируса немецкой компании CureVac оказалась намного менее эффективной, чем уже применяемые.

Об этом сообщает Politico.

Компания объявила о 47% эффективности против COVID-19 и заявила, что вакцина «не соответствует заранее определенным статистическим критериям успешности».

По данным компании, в испытаниях приняли участие 40 тысяч человек в 10 странах Европы и Латинской Америки, в которых циркулируют как минимум 13 вариантов коронавируса.

Среди тех, кто принимал участие в испытании, обнаружили 134 случая заболевания COVID через две недели после получения второй дозы. В компании надеялись на лучший результат, однако отмечают, что «демонстрировать высокую эффективность в этом беспрецедентном многообразии вариантов является сложной задачей».

Окончательный анализ ожидается в конце июня. В связи с этим в компании надеются, что показатель эффективности может улучшиться. «Поскольку мы приближаемся к окончательному анализу с минимум 80 дополнительными случаями, общая эффективность вакцины может измениться», — отметил гендиректор компании Франц Вернер Хаас.

Компания сообщила о результатах исследований Европейскому агентству по лекарственным средствам.