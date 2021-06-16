Встреча в Женеве: Байден рассказал о договоренностях с Путиным по Украине

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Al Drago / Stringer

Президент США Джо Байден на итоговой пресс-конференции после встречи с лидером России Владимиром Путиным рассказал, что заявил главе РФ о всецелой поддержке Украины и готовности реагировать на атаки против союзников.

«Я подтвердил непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы договорились продолжать прилагать усилия в дипломатии для выполнения Минских соглашений», — сказал Байден.

Он отметил, что «Путин не спорил» с ним в вопросе Украины и они обменялись своими видениями решения конфликта на Донбассе.

При этом Байден конкретно не указал, какие именно были разногласия. Он лишь отметил, что стороны готовы «взаимодействовать» в решении этого вопроса.