Встреча в Женеве: Байден рассказал о договоренностях с Путиным по Украине
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Al Drago / Stringer
Президент США Джо Байден на итоговой пресс-конференции после встречи с лидером России Владимиром Путиным рассказал, что заявил главе РФ о всецелой поддержке Украины и готовности реагировать на атаки против союзников.
«Я подтвердил непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы договорились продолжать прилагать усилия в дипломатии для выполнения Минских соглашений», — сказал Байден.
Он отметил, что «Путин не спорил» с ним в вопросе Украины и они обменялись своими видениями решения конфликта на Донбассе.
При этом Байден конкретно не указал, какие именно были разногласия. Он лишь отметил, что стороны готовы «взаимодействовать» в решении этого вопроса.
- До саммита Байден заявлял, что планирует обсудить вопрос Украины, в частности скопление российских войск у границы и в оккупированном Крыму, а также войну на Донбассе.
- Путин по итогам встречи был более многословным. Он сказал, что тему Украины он с Байденом затрагивал, но «не очень подробно».