В Киевской области увеличат количество центров вакцинации. К выходным откроют еще пять
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- Костя Андрейковец
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Tim Reckmann / Flickr
В Киевской области увеличат количество центров массовой вакцинации. Уже в эти выходные (19 и 20 июня) начнут работать еще пять новых — в Броварах, Белой Церкви, Ирпене, Борисполе и Славутиче.
Об этом сообщает Киевская облгосадминистрация.
В Броварах новый центр откроют в МКЦ «Прометей» (бульвар Независимости, 4).
В Белой Церкви в детско-юношеской спортивной школе № 1 (ул. Героев Небесной Сотни, 46а).
В Борисполе в детско-юношеской спортивной школе по улице 1 мая, 4.
В Ирпене в спортзале СОШ № 17 (ул. Тищенко, 10).
В Славутиче в ДК «Энергия» (проспект Дружбы народов, 7).
Каждый центр будет принимать граждан с 09:00 до 20:00. На вакцинацию необходимо взять паспорт или ID-карту, а также идентификационный код.
- В Украине уже работает более 50 центров вакцинации в 15 областях и Киеве. В столице в ближайшие выходные не будут массово вакцинировать население в связи с предстоящими праздниками.
- Минздрав планирует ко Дню Независимости выйти на 220 тысяч прививок от коронавируса в сутки.