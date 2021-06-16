В Киевской области увеличат количество центров вакцинации. К выходным откроют еще пять

Новости

Tim Reckmann / Flickr

В Киевской области увеличат количество центров массовой вакцинации. Уже в эти выходные (19 и 20 июня) начнут работать еще пять новых — в Броварах, Белой Церкви, Ирпене, Борисполе и Славутиче.

Об этом сообщает Киевская облгосадминистрация.

В Броварах новый центр откроют в МКЦ «Прометей» (бульвар Независимости, 4).

В Белой Церкви в детско-юношеской спортивной школе № 1 (ул. Героев Небесной Сотни, 46а).

В Борисполе в детско-юношеской спортивной школе по улице 1 мая, 4.

В Ирпене в спортзале СОШ № 17 (ул. Тищенко, 10).

В Славутиче в ДК «Энергия» (проспект Дружбы народов, 7).

Каждый центр будет принимать граждан с 09:00 до 20:00. На вакцинацию необходимо взять паспорт или ID-карту, а также идентификационный код.