Киберполиция при участии США и Южной Кореи задержала группу хакеров. Они нанесли ущерб на полмиллиарда долларов

Новости

В Киевской области и столице сотрудники киберполиции задержали группу хакеров, которые криптовали данные на серверах иностранных компаний и нанесли им ущерб на минимум полмиллиарда долларов. Операция была международной — в ней участвовали правоохранители США и Южной Кореи. Последние участвовали и в задержаниях.

Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.

В группу входило шесть человек. Атаки на сервера компаний они проводили с помощью вредоносного программного обеспечения, а за дешифрование данных требовали выкуп в криптовалюте. В случае неуплаты они угрожала обнародовать конфиденциальную информацию.

По данным следствия, в 2019 году группа вирусом-шифровальщиком Clop атаковала четыре корейские компании и заблокировала 810 внутренних серверов и компьютеров. Также они захватывали компьютеры вирусом Сobalt Strike.

В 2021 году хакеры атаковали Медицинскую школу университета Стэнфорда, Университета Мэриленда и Университета Калифорнии. Они зашифровали персональные данные сотрудников и финансовые отчеты, поразив вирусами все системы.

Правоохранители провели 21 обыск в домах хакеров и в их автомобилях. К обыскам привлекли спецподразделение полиции.

Во время обысков изъяли компьютерную технику, автомобили и около 5 миллионов гривен наличными. Все имущество членов хакерской группы арестовали.

В Украине в отношении хакеров открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 УК (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров) и ч. 2 ст. 209 УК (легализация имущества, полученного преступным путем). Им грозит до 8 лет заключения.