Кабмин разрешил Наблюдательному совету без конкурса назначить гендиректора «Укрпочты»

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Соколовская Инна / УНИАН

Кабинет министров принял постановление, которое позволяет Наблюдательному совету «Укрпочты» назначить генерального директора предприятия без конкурса.

За принятие документа проголосовали на заседании правительства в среду, 16 июня.

Решение объясняют тем, что проведение конкурса и установление его результатов продлится более полугода, что впоследствии может поставить под угрозу стратегическую инвестпрограмму объемом в 100 миллионов евро.

Так, принятый 16 июня документ вносит изменения в постановление правительства №777 от 3 сентября 2008 года.

То есть Наблюдательный совет предприятия сможет без вмешательства государства избрать нового руководителя «Укрпочты».